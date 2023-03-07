Щербинская - Николаева (Ждан-Пушкина) Зинаида Алексеева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1913
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1914
Сын: Щербинский Михаил Денисов
Отец ребёнка: Щербинский - Николаев Денисий Николаев
Рождение ребёнка
12.08.1916
Дочь: Надежда Денисова
Отец ребёнка: Щербинский - Николаев Денисий Николаев
Смерть
Неизвестно