Щербинская - Николаева (Ждан-Пушкина) Зинаида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинская - Николаева (Ждан-Пушкина) Зинаида Алексеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1913

Муж: Щербинский - Николаев Денисий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Щербинский Михаил Денисов

Отец ребёнка: Щербинский - Николаев Денисий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1916

Дочь: Надежда Денисова

Отец ребёнка: Щербинский - Николаев Денисий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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