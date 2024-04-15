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Котенко Григорий Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.11.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1868 ст.

Отец: Котенко Федор Андреевич

Мать: Котенко Фекла Каллиниковна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GTP?cc=3511744
Крещение
05.11.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Яковлевна Рудоменко
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Жена: Котенко Александра Михайловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1894 ст.

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Дочь: Лукья Григорьевна

Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Дочь: Котенко Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z4-3?i=79&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.

Сын: Котенко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-K?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
28.01.1902 ст.

Жена: Яровая \\ Котенко Марина Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-W?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Сын: Котенко Пантелеймон Григорьевич

Мать ребёнка: Яровая \\ Котенко Марина Лукьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-J?i=561&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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