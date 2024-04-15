Котенко Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения04.11.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.11.1868 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GTP?cc=3511744
Крещение
05.11.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Елизавета Яковлевна Рудоменко
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1894 ст.
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Лукья Григорьевна
Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Дочь: Котенко Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z4-3?i=79&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.
Мать ребёнка: Котенко Александра Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-K?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
28.01.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-W?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.
Сын: Котенко Пантелеймон Григорьевич
Мать ребёнка: Яровая \\ Котенко Марина Лукьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-J?i=561&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно