Котенко (Зоренко) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Зоренко) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

20.10.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Котенко Григорий Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1894 ст.

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Дочь: Лукья Григорьевна

Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Дочь: Котенко Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z4-3?i=79&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.

Сын: Котенко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-K?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
20.10.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: чахотка
Похороны
22.10.1901 ст.
Рудневка, Сумська область
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