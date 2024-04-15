Котенко (Зоренко) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти20.10.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
24.11.1894 ст.
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Лукья Григорьевна
Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-C?i=199&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Дочь: Котенко Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z4-3?i=79&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Котенко Григорий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-K?cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1901 ст.
Причина смерти: чахотка
Похороны
22.10.1901 ст.