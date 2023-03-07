Мильчаков Симеон Космин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мильчаков Косма Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1820 ст.
Сын: Мильчаков Алексей Семенов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно