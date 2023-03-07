Мильчаков Симеон Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильчаков Симеон Космин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1814 г.р.
1820 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мильчаков Косма Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1806 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Барабановский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Барабановский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мильчаков Феодор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1820 ст.

Сын: Мильчаков Алексей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Барабановский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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