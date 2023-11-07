Исаков Наум Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Светлана Наумовна
Мать ребёнка: Исакова (Ницкаускас) Лидия Марсэловна
Рождение ребёнка
13.04.1953
Мать ребёнка: Исакова (Ницкаускас) Лидия Марсэловна
Смерть
02.01.1985