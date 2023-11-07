Исаков Наум Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Наум Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Светлана Наумовна

Мать ребёнка: Исакова (Ницкаускас) Лидия Марсэловна

Рождение ребёнка
13.04.1953

Сын: Исаков Игорь Наумович

Мать ребёнка: Исакова (Ницкаускас) Лидия Марсэловна

Смерть
02.01.1985

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