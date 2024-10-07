Елфимова (Усова) Градислава Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Усов Василий Фёдорович
Мать: Усова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1955
Дочь: Ешкина (Елфимова) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович
Смерть
Около 2012