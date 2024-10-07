Елфимова (Усова) Градислава Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимова (Усова) Градислава Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 2012

Пол

Женский

Отец

До 1906 г.р.

Мать

До 1906 г.р.

Муж

Около 1923 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Усов Василий Фёдорович

Мать: Усова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елфимов Виктор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1955

Дочь: Ешкина (Елфимова) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Елфимов Виктор Павлович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 2012

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