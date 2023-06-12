Блинова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Вячеслав Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно

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