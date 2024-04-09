Уточкин Пимен Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Уточкин Петр Пименов
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Уточкин Ефим Пименов
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Салмина (Уточкина) Офимья Пименова
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Уточкина) Анна Пименова
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Уточкина) Татьяна Пименова
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова
Смерть
Неизвестно