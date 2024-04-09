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Уточкин Пимен Тимофеев

Место рождения

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уточкина Елена Екимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Уточкин Петр Пименов

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Уточкин Ефим Пименов

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Салмина (Уточкина) Офимья Пименова

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Уточкина) Анна Пименова

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Уточкин Даниил Пименов

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Уточкина) Татьяна Пименова

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Уточкин Денис Пименов

Мать ребёнка: Уточкина Елена Екимова

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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