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Уточкина Елена Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уточкин Пимен Тимофеев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Уточкин Петр Пименов

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Уточкин Ефим Пименов

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Салмина (Уточкина) Офимья Пименова

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Уточкина) Анна Пименова

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Уточкин Даниил Пименов

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Уточкина) Татьяна Пименова

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Уточкин Денис Пименов

Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев

Билярск, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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