Уточкина Елена Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Уточкин Петр Пименов
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Уточкин Ефим Пименов
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Салмина (Уточкина) Офимья Пименова
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Уточкина) Анна Пименова
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Уточкина) Татьяна Пименова
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Уточкин Пимен Тимофеев
Смерть
Неизвестно