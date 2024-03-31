Верхотуров Михаил Валерианович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти21.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Верхотурова (Наседкина) Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Верхотурова (Наседкина) Вера Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1942