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Верхотуров Михаил Валерианович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

21.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Верхотуров Валериан Афанасьевич

Мать: Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Верхотурова (Наседкина) Вера Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Верхотурова (Наседкина) Вера Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова (Наседкина) Вера Афанасьевна

Смерть
21.08.1942

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