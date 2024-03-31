Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Николай Валерианович
Отец ребёнка: Верхотуров Валериан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Верхотуров Михаил Валерианович
Отец ребёнка: Верхотуров Валериан Афанасьевич
Смерть
Неизвестно