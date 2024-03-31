Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова (Петрова) Феоктиста Ивановна

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900

Отец: Петров Иван Иванович

Мать: Петрова (Андреева) Параскева Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Николай Валерианович

Отец ребёнка: Верхотуров Валериан Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Валериан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Верхотуров Михаил Валерианович

Отец ребёнка: Верхотуров Валериан Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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