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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: (Кешай- Немка Пьянзин) Афанасьев
Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сергей Афанасьев
Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров
Рождение ребёнка
1749
Сын: Петр Афанасьев
Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров
Рождение ребёнка
1755
Сын: Герасим Афанасьев
Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров