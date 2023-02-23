? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: (Кешай- Немка Пьянзин) Афанасьев

Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: (Ждан Пьянзин) Афанасьев

Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сергей Афанасьев

Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров

Рождение ребёнка
1749

Сын: Петр Афанасьев

Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров

Рождение ребёнка
1755

Сын: Герасим Афанасьев

Отец ребёнка: (Пьянза Пронкин) Федоров

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close