(Пьянза Пронкин) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Прокофий Ботайкин Пронка Ботайкин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: (Кешай- Немка Пьянзин) Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сергей Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Петр Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1755
Сын: Герасим Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1759