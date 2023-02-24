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(Пьянза Пронкин) Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Прокофий Ботайкин Пронка Ботайкин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: (Кешай- Немка Пьянзин) Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: (Ждан Пьянзин) Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сергей Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Петр Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1755

Сын: Герасим Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Смерть
1759
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