Кривошеен ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеен ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: Кривошеен Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеен Тимофей

Мать ребёнка: Кривошеен Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеен Григорий

Мать ребёнка: Кривошеен Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеен Анна

Смерть
Неизвестно
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