Кривошеен ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Мать ребёнка: Кривошеен Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеен Тимофей
Мать ребёнка: Кривошеен Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеен Григорий
Мать ребёнка: Кривошеен Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеен Анна
Смерть
Неизвестно