Кривошеен (Харина) Анна
Место рожденияТомская обл, село Никольское
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Харин Марк
Мать: Харина Татьяна
Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Отец ребёнка: Кривошеен ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеен Тимофей
Отец ребёнка: Кривошеен ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеен Григорий
Отец ребёнка: Кривошеен ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеен ?
Смерть
Неизвестно
Томская обл, село Кривошеено