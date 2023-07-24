Кривошеен (Харина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеен (Харина) Анна

Место рождения

Томская обл, село Никольское

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Харин Марк

Мать: Харина Татьяна

Томская обл, село Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Отец ребёнка: Кривошеен ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеен Тимофей

Отец ребёнка: Кривошеен ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеен Григорий

Отец ребёнка: Кривошеен ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеен ?

Смерть
Неизвестно
Томская обл, село Кривошеено
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