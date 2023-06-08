Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Павлов

Рождение ребёнка
13.01.1840 ст.

Сын: Ермил Фомин

Отец ребёнка: Фома Павлов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1842 ст.

Сын: Евпл Фомин

Отец ребёнка: Фома Павлов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1849 ст.

Сын: Михаил Фомин

Отец ребёнка: Фома Павлов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.

Сын: Илья Фомин

Отец ребёнка: Фома Павлов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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