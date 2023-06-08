Прасковья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Павлов
Рождение ребёнка
13.01.1840 ст.
Сын: Ермил Фомин
Отец ребёнка: Фома Павлов
Рождение ребёнка
01.08.1842 ст.
Сын: Евпл Фомин
Отец ребёнка: Фома Павлов
Рождение ребёнка
08.11.1849 ст.
Сын: Михаил Фомин
Отец ребёнка: Фома Павлов
Рождение ребёнка
14.07.1851 ст.
Сын: Илья Фомин
Отец ребёнка: Фома Павлов
Смерть
Неизвестно