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Пироженко Евдокия Ивановна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироженко Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пироженко Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Пироженко Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1878

Дочь: (Пироженко) София Филипповна

Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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