Пироженко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пироженко Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
11.02.1873
Сын: Пироженко Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1878
Дочь: (Пироженко) София Филипповна
Отец ребёнка: Пироженко Филипп Никифорович
Смерть
Неизвестно