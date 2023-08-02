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Пироженко Филипп Никифорович

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пироженко Никифор Иванович

Мать: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пироженко Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Пироженко Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1878

Дочь: (Пироженко) София Филипповна

Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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