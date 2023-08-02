Пироженко Филипп Никифорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пироженко Никифор Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пироженко Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1873
Сын: Пироженко Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1878
Дочь: (Пироженко) София Филипповна
Мать ребёнка: Пироженко Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно