Ползиков Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.02.1857
Дата смерти12.08.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.08.1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
23.02.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1883
Москва, город федерального значения Москва
Пречистенского Сорока Девятинская близ Пресни церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ползикова Мария Александровна
Мать ребёнка: Ползикова (Нарышкина) Наталья Николаевна