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Ползиков Александр Владимирович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

23.02.1857

Дата смерти

12.08.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.08.1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
23.02.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
04.02.1883

Жена: Ползикова (Нарышкина) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Пречистенского Сорока Девятинская близ Пресни церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ползикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Ползикова (Нарышкина) Наталья Николаевна

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