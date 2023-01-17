Орлова Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Таисия Григорьевна

Орлова Таисия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1908 ст.

Дочь: Орлова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Орлов Иосиф Абрамович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Орлов Иосиф Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иосиф Абрамович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close