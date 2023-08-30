Давыдова (Штайгер) Нина Эдуардовна 30.08.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдова (Штайгер) Нина Эдуардовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.08.1897, Одесса, Одеська область

умерла 04.11.1934, Париж

Супруги
Давыдов Михаил Михайлович22.11.1891 г.р.
Дети
Давыдов Денис Михайлович16.12.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1916

Сын: Давыдов Денис Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович

Смерть
04.11.1934

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