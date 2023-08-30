Давыдова (Штайгер) Нина Эдуардовна
женский, родилась 30.08.1897, Одесса, Одеська область
умерла 04.11.1934, Париж
Супруги
Давыдов Михаил Михайлович22.11.1891 г.р.
Дети
Давыдов Денис Михайлович16.12.1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1916
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович
Смерть
04.11.1934