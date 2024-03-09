Гридчина Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гридчин Василий Федорович
Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гридчин Николай Федорович
Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гридчин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев
Смерть
Неизвестно