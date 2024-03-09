Гридчина Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридчин Федор Терентьев

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гридчин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гридчин Василий Федорович

Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гридчин Иван Федорович

Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гридчин Николай Федорович

Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гридчин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Гридчин Федор Терентьев

Смерть
Неизвестно

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