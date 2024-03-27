Киреев Абдулнагим
Место рожденияд.Сергеево, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения1888
Дата смерти?.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
д.Сергеево, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Киреев Ягуда Абдулнагимович
Мать ребёнка: Киреева Гафия
д.Сергеево Мелеузовский район
Смерть
?.11.1968
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР