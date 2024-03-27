Киреева Гафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Гафия

Место рождения

д.Зириково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зириково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Киреев Ягуда Абдулнагимович

Отец ребёнка: Киреев Абдулнагим

д.Сергеево Мелеузовский район
Смерть
?.01.1969
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР
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