Киреева Гафия
Место рожденияд.Зириково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения1893
Дата смерти?.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
д.Зириково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Киреев Ягуда Абдулнагимович
Отец ребёнка: Киреев Абдулнагим
д.Сергеево Мелеузовский район
Смерть
?.01.1969
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сергеево, Мелеузовский район, БАССР