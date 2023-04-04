Крашенинников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Крашенинников Федор Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Крашенинников Александр Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Крашенинников Сергей Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно