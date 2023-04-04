Крашенинников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Крашенинников Федор Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Крашенинников Александр Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Крашенинников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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