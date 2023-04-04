(Ададурова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Крашенинников Федор Петрович
Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Крашенинников Александр Петрович
Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Крашенинников Сергей Петрович
Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович
Смерть
1848