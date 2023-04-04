(Ададурова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ададурова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Крашенинников Федор Петрович

Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Крашенинников Александр Петрович

Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Крашенинников Сергей Петрович

Отец ребёнка: Крашенинников Петр Иванович

Смерть
1848
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