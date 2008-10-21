Невзоров Дмитрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1946
Дата смерти21.10.2008
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946
Отец: Невзоров Вячеслав
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Невзоров Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Невзорова Людмила Геннадьевна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
21.10.2008