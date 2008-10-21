Невзоров Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевзоров Дмитрий Вячеславович

Невзоров Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1946

Дата смерти

21.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946

Отец: Невзоров Вячеслав

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невзорова Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Невзоров Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Невзорова Людмила Геннадьевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
21.10.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.