Палицын Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1975
Сын: Палицын Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Палицына Светлана Владимировна
Свердловск
Рождение ребёнка
13.12.1983
Сын: Палицын Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Палицына Светлана Владимировна
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно