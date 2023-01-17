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Палицын Сергей Николаевич

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Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

11.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1975

Сын: Палицын Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Палицына Светлана Владимировна

Свердловск
Рождение ребёнка
13.12.1983

Сын: Палицын Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Палицына Светлана Владимировна

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палицына Светлана Владимировна

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