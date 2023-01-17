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Палицын Александр Сергеевич
Палицын Александр Сергеевич
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Место рождения
Среднеуральск
, Среднеуральск, Свердловская область
Дата рождения
13.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Палицын Сергей Николаевич
1946 г.р.
Мать
Палицына (Иванова) Светлана Владимировна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1983
Отец:
Палицын Сергей Николаевич
Мать:
Палицына Светлана Владимировна
Среднеуральск
, Среднеуральск, Свердловская область
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