Беляев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Петр Петрович

Беляев Петр Петрович

avatar

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Беляев Петр

Мать: Беляева Макрида Дмитриевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Беляев Василий Петрович

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Беляева Афанасия Петровна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Беляев Семен Петрович

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close