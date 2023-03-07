Беляев Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Беляев Петр
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Беляева Афанасия Петровна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно