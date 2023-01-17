Белоусова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Белоусов Елисей Федорович
Отец ребёнка: Белоусов Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1866 ст.
Отец ребёнка: Белоусов Федор Иванович
ГАСО, ф.6 оп.6 д.17а л.061об.-062 Нижне-Туринский завод, Трехсвятительская церковь, МК за 1866 год, запись № 150. Рожден 25, крещен 26 сентября 1866 года Иван Родители: Сельский обыватель Федор Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно