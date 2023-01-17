Белоусова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Белоусов Елисей Федорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1866 ст.

Сын: Белоусов Иван Федорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО, ф.6 оп.6 д.17а л.061об.-062 Нижне-Туринский завод, Трехсвятительская церковь, МК за 1866 год, запись № 150. Рожден 25, крещен 26 сентября 1866 года Иван Родители: Сельский обыватель Федор Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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