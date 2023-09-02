Колгатина Анна Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1845
Дочь: Колгатина Устиния Емельяновна
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
06.05.1853
Сын: Грошиков Иван Емельянович
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
23.05.1855
Дочь: Малахова Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
06.04.1857
Дочь: Колгатина Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
27.05.1858
Сын: Колгатин Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
04.11.1859
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Колгатина Агриппина Емельяновна
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
19.08.1863
Сын: Колгатин Павел Емельянович
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
05.07.1866
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Рождение ребёнка
24.10.1867
Сын: Колгатин Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно