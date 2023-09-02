Колгатина Анна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Анна Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Колгатина Устиния Емельяновна

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1853

Сын: Грошиков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Малахова Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1857

Дочь: Колгатина Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1858

Сын: Колгатин Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1859

Сын: Тихонов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Колгатина Агриппина Емельяновна

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1863

Сын: Колгатин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1866

Сын: Бирюков Фома Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1867

Сын: Колгатин Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Колгатин Емельян Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Емельян Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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