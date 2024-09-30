Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.10.1862

Дата смерти

04.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1886

Муж: Койвистойнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: (Койвистойнен) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Койвистойнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Койвистойнен Павел Абрамович

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Куйванен (Койвистойнен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.01.1916
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: (Койвистойнен) Айно Абрамовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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