Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения30.10.1862
Дата смерти04.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1886
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: (Койвистойнен) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1890
Сын: Койвистойнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Койвистойнен Павел Абрамович
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Куйванен (Койвистойнен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович
Смерть
04.01.1916
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: (Койвистойнен) Айно Абрамовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Абрам Иванович