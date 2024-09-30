Койвистойнен Абрам Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1865
Дата смерти23.03.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1886
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: (Койвистойнен) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1890
Сын: Койвистойнен Иван Абрамович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Койвистойнен Павел Абрамович
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Куйванен (Койвистойнен) Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: (Койвистойнен) Айно Абрамовна
Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна
Смерть
23.03.1930