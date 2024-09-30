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Койвистойнен Абрам Иванович

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.01.1865

Дата смерти

23.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1886

Жена: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: (Койвистойнен) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Койвистойнен Иван Абрамович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: (Койвистойнен) Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Койвистойнен Павел Абрамович

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Куйванен (Койвистойнен) Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: (Койвистойнен) Айно Абрамовна

Мать ребёнка: Койвистойнен (Левоска) Екатерина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.03.1930

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