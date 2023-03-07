(Мосякаева) Пелагея Александрова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мосякаев Александр Степанов
Мать: ?
Бракосочетание
13.02.1908
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Зимин (зенин) Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Зимин (зенин) Иван Казьмин
д.Жароненок Калужской губ.
Смерть
Неизвестно