(Мосякаева) Пелагея Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мосякаева) Пелагея Александрова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мосякаев Александр Степанов

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Зимин (зенин) Иван Казьмин

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Зимин (зенин) Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Зимин (зенин) Иван Казьмин

д.Жароненок Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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