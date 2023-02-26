Зимин (Зенин) Иван Казьмин
Место рожденияд.Жароненок Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Зимин (зенин) ?
Мать: ?
д.Жароненок Калужской губ.
Бракосочетание
13.02.1908
Жена: Пелагея Александрова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Зимин (зенин) Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
д.Жароненок Калужской губ.
Смерть
Неизвестно