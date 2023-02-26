Зимин (Зенин) Иван Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин (Зенин) Иван Казьмин

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Место рождения

д.Жароненок Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Зимин (зенин) ?

Мать: ?

д.Жароненок Калужской губ.
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Пелагея Александрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Зимин (зенин) Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

д.Жароненок Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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