Марина Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти09.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1846
Сын: Савва Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Романов
Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1848
Дочь: Матрона Прокопова
Отец ребёнка: Прокофий Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1853
Дочь: Наталия Прокофиева
Отец ребёнка: Прокофий Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Георгий Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1856
Сын: Филипп Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.01.1858
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище