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Марина Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

09.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1846

Сын: Савва Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Романов

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1848

Дочь: Матрона Прокопова

Отец ребёнка: Прокофий Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1853

Дочь: Наталия Прокофиева

Отец ребёнка: Прокофий Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Георгий Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1856

Сын: Филипп Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.01.1858
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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