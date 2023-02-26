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Прокофий Романов

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1846

Сын: Савва Прокопов

Мать ребёнка: Марина Терентиева

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1848

Дочь: Матрона Прокопова

Мать ребёнка: Марина Терентиева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1853

Дочь: Наталия Прокофиева

Мать ребёнка: Марина Терентиева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Георгий Прокопов

Мать ребёнка: Марина Терентиева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1856

Сын: Филипп Прокопов

Мать ребёнка: Марина Терентиева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Максимова

Смерть
Неизвестно
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