Прокофий Романов
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1846
Сын: Савва Прокопов
Мать ребёнка: Марина Терентиева
Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1848
Дочь: Матрона Прокопова
Мать ребёнка: Марина Терентиева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1853
Дочь: Наталия Прокофиева
Мать ребёнка: Марина Терентиева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Георгий Прокопов
Мать ребёнка: Марина Терентиева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1856
Сын: Филипп Прокопов
Мать ребёнка: Марина Терентиева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Максимова
Смерть
Неизвестно