Zysk (Gałązka) Agnieszka
Место рождения,Dybki/Poręba akt łac.
Дата рождения19.01.1802
Дата смерти12.02.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1802
Отец: Gałązka Wawrzyniec
,Dybki/Poręba akt łac.
parafia Poręba-Kocęby
Бракосочетание
01.02.1818
Муж: Zyśk Jan
Dybki/Poręb akt 11/1818
Współmałżonek: Agnieszka Zysk (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
08.10.1821
Дочь: Orzech (Zyśk) Teresa
Отец ребёнка: Zyśk Jan
Osuchowa/Poręba akt 38/1821
Рождение ребёнка
08.03.1825
Дочь: Gocał (Zyśk) Franciszka
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 31/1825
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1825/31
Рождение ребёнка
16.12.1826
Дочь: Stankiewicz (Zyśk) Ewa
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 124/1826
Рождение ребёнка
27.06.1829
Сын: Zyśk Piotr
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 56/1829
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1829/56
Рождение ребёнка
18.06.1832
Сын: Zyśk Antoni
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 48/1832
Рождение ребёнка
23.04.1834
Сын: Zyśk Wojciech
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 30/1834
Рождение ребёнка
15.06.1841
Дочь: (Zyśk) Antonina
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 43/1841
Рождение ребёнка
18.09.1845
Сын: Zyśk Mateusz
Отец ребёнка: Zyśk Jan
, Osuchowa/Poręba akt 107/1845
Смерть
12.02.1871
Osuchowa/Poręba akt 15/1871
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1871/15