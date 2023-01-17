Гошно Устинья Артимиова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Гошно Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Гошно Алексей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно