Гошно Устинья Артимиова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Устинья Артимиова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гошно Артемий Алексеев

Отец ребёнка: Гошно Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Гошно Алексей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Алексей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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