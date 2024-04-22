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Асанов Зиновий Антипов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Асанов Иван Антипин

Мать: Асанова Елена Семенова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Асанова Евдокия Зеновьева

Мать ребёнка: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Асанова Мария Зеновьева

Мать ребёнка: Асанова Ксения

Рождение ребёнка
1842

Сын: Асанов Матвей Зиновьев

Мать ребёнка: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1844

Сын: Асанов Петр Зиновьев

Мать ребёнка: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1846

Сын: Асанов Григорий Зиновьев

Мать ребёнка: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Бракосочетание
1850 или 1858 ст.

Жена: Асанова Парасковья Антонова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19 Вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Смерть
1854
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
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