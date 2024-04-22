Асанов Зиновий Антипов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Асанов Иван Антипин
Мать: Асанова Елена Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Асанова Евдокия Зеновьева
Мать ребёнка: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Асанова Мария Зеновьева
Мать ребёнка: Асанова Ксения
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1844
Сын: Асанов Петр Зиновьев
Мать ребёнка: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Бракосочетание
1850 или 1858 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19 Вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Смерть
1854
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19