Асанов Матвей Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Матвей Зиновьев

Асанов Матвей Зиновьев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Асанов Зиновий Антипов

Мать: Асанова Ксения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Сергеева Федора Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 293
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Асанов Николай Матвеев

Мать ребёнка: Асанова Дарья Федорова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Асанова Анна Матвеева

Мать ребёнка: Асанова Дарья Федорова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Дарья Федорова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
До 1884
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close