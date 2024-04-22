Асанов Матвей Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Асанов Зиновий Антипов
Мать: Асанова Ксения
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Сергеева Федора Матвеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 293
Рождение ребёнка
1871 ст.
Мать ребёнка: Асанова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Асанова Анна Матвеева
Мать ребёнка: Асанова Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Дарья Федорова
Смерть
До 1884