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Асанов Иван Антипин

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Асанова Антип Иванов

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1815

Сын: Асанов Зиновий Антипов

Мать ребёнка: Асанова Елена Семенова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Елена Семенова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Смерть
1855 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19
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