Асанов Иван Антипин
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1855 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Асанова Антип Иванов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Асанова Елена Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Елена Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 7
Смерть
1855 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 19