Звегинцов Иван Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
МатьБейли Рэйчел КэтлинНеизвестно г.р.
ОтецЗвегинцев Дмитрий Дмитриевич1911 г.р.
Супруги
Звегинцова (Уатт) Э. Л. КаролинаНеизвестно г.р.
Дети
Звегинцов Пирс Иван РобинНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич
Мать: Бейли Рэйчел Кэтлин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звегинцов Пирс Иван Робин
Мать ребёнка: Звегинцова (Уатт) Э. Л. Каролина
Бракосочетание
Неизвестно