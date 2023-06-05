Звегинцов Иван Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Звегинцов Иван Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Бейли Рэйчел КэтлинНеизвестно г.р.
Отец
Звегинцев Дмитрий Дмитриевич1911 г.р.
Супруги
Звегинцова (Уатт) Э. Л. КаролинаНеизвестно г.р.
Дети
Звегинцов Пирс Иван РобинНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Бейли Рэйчел Кэтлин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звегинцов Пирс Иван Робин

Мать ребёнка: Звегинцова (Уатт) Э. Л. Каролина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звегинцова (Уатт) Э. Л. Каролина

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