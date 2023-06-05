Бейли Рэйчел Кэтлин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейли Рэйчел Кэтлин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звегинцов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оукли Элизабет Мэри

Отец ребёнка: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно