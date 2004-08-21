Тимербулатов Сагит Нуритдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения26.11.1913
Дата смерти21.08.2004
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Жена: ?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Жена: ?
Жена: Тимербулатова Асма
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна