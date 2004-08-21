Тимербулатов Сагит Нуритдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

26.11.1913

Дата смерти

21.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1913

Отец: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова Ноял

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Асма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Военная награда
Неизвестно
Тимербулатов Сагит Нуритдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1913Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Ибраево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Рождение ребёнка
02.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Рождение ребёнка
01.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Рождение ребёнка
03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.08.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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