Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1917

Дата смерти

18.09.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Мать: Вагапова Сахипкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Рождение ребёнка
02.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Рождение ребёнка
01.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Рождение ребёнка
03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.09.1975
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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