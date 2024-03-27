Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1917
Дата смерти18.09.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
02.08.1942
Рождение ребёнка
01.03.1947
Рождение ребёнка
10.08.1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
02.11.1953
Рождение ребёнка
21.11.1955
Рождение ребёнка
03.01.1962
Смерть
18.09.1975
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно