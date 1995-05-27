Антонова (Артёмова) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия, Серпуховской уезд, Васильевская волость, д.Ящерово
Дата рождения29.10.1911
Дата смерти27.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
29.10.1911
Отец: Артёмов Иван Егоров
Мать: Артёмова Дарья Космина
Россия, Серпуховской уезд, Васильевская волость, д.Ящерово
Крещение
30.10.1911
г.Серпухов Богоявленская ц.
Godparents:Пётр Емельянов Кузминов, д. Космина и Пелагея Егоровна Артёмова, д. Ящерово
Рождение ребёнка
07.06.1931
Дочь: Антонова Юлия
Отец ребёнка: Антонов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Антонов Валентин Викторович
Отец ребёнка: Антонов Виктор Васильевич
Смерть
27.05.1995
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Серпухов