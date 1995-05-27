Антонова (Артёмова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Артёмова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Россия, Серпуховской уезд, Васильевская волость, д.Ящерово

Дата рождения

29.10.1911

Дата смерти

27.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911

Отец: Артёмов Иван Егоров

Мать: Артёмова Дарья Космина

Россия, Серпуховской уезд, Васильевская волость, д.Ящерово
Крещение
30.10.1911
г.Серпухов Богоявленская ц.
Godparents:Пётр Емельянов Кузминов, д. Космина и Пелагея Егоровна Артёмова, д. Ящерово
Рождение ребёнка
07.06.1931

Дочь: Антонова Юлия

Отец ребёнка: Антонов Виктор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1932

Сын: Антонов Валентин Викторович

Отец ребёнка: Антонов Виктор Васильевич

Смерть
27.05.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Серпухов
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