Салтыкова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
18.03.1991
Сын: Алексеенко Сергей
Отец ребёнка: Алексеенко Александр Сергеевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
Неизвестно
Муж: Отец Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Александр
Отец ребёнка: Отец Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отец Александра