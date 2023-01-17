Салтыкова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыкова Ольга

Салтыкова Ольга

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
18.03.1991

Сын: Алексеенко Сергей

Отец ребёнка: Алексеенко Александр Сергеевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Отец Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Александр

Отец ребёнка: Отец Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отец Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close