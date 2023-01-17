Алексеенко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1950
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Алексеенко Вера
Рождение ребёнка
18.03.1991
Сын: Алексеенко Сергей
Мать ребёнка: Салтыкова Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно