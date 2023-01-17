Алексеенко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1950

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1925 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алексеенко Вера

Рождение ребёнка
18.03.1991

Сын: Алексеенко Сергей

Мать ребёнка: Салтыкова Ольга

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Лариса

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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